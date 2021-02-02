Silahlı aşırı sağcıların sayısı artıyor

Sol Parti, "Neonazi ve ırkçılardan gelen tehdidin arttığı" uyarısında bulundu.Almanya'da silahlı aşırı sağcıların sayısında 2019'a göre yüzde 35'lik artış kaydedildi. Alman hükümetinin, Sol Parti meclis grubunun soru önergesine verdiği yanıta göre, Aralık-2020 sonu itibarıyla aşırı sağcı olduğu bilinen ya da aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen yaklaşık bin 200 kişi yasal silah ruhsatına sahip.

Sol Parti milletvekili Martina Renner, silahlı aşırı sağcıların sayısındaki artışın "Neonazi ve ırkçılardan kaynaklanan tehdidin arttığını gösterdiğini" belirtti. Kendisi de aşırı sağcı çevrelerden defalarca tehditlere maruz kalan Renner, silah ruhsat başvuru sürecine iç istihbaratın dahil edilmesinin de "beklenildiği üzere etkili bir önlem olmadığını" söyledi.

İç istihbarat da inceliyor

Geçen yıl ş ubat ayında yürürlüğe giren yeni silah yasasına göre silah ruhsat başvurularında ve üç yılda bir yapılan yenilemelerde söz konusu kişinin "güvenilirliği ve uygunluğu" inceleniyor ve başvuru, kişinin aşırı sağ eğilimlerinin bilinip bilinmediğinin ortaya çıkarılması için otomatikman iç istihbarata da iletiliyor.