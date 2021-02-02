HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Silahlı aşırı sağcıların sayısı artıyor

Silahlı aşırı sağcıların sayısı artıyor

02.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Silahlı aşırı sağcıların sayısı artıyor

Almanya'da silah ruhsatına sahip aşırı sağcıların sayısında yüzde 35'lik artış kaydedildi.

Sol Parti, "Neonazi ve ırkçılardan gelen tehdidin arttığı" uyarısında bulundu.Almanya'da silahlı aşırı sağcıların sayısında 2019'a göre yüzde 35'lik artış kaydedildi. Alman hükümetinin, Sol Parti meclis grubunun soru önergesine verdiği yanıta göre, Aralık-2020 sonu itibarıyla aşırı sağcı olduğu bilinen ya da aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen yaklaşık bin 200 kişi yasal silah ruhsatına sahip.

Sol Parti milletvekili Martina Renner, silahlı aşırı sağcıların sayısındaki artışın "Neonazi ve ırkçılardan kaynaklanan tehdidin arttığını gösterdiğini" belirtti. Kendisi de aşırı sağcı çevrelerden defalarca tehditlere maruz kalan Renner, silah ruhsat başvuru sürecine iç istihbaratın dahil edilmesinin de "beklenildiği üzere etkili bir önlem olmadığını" söyledi.

İç istihbarat da inceliyor

Geçen yıl ş ubat ayında yürürlüğe giren yeni silah yasasına göre silah ruhsat başvurularında ve üç yılda bir yapılan yenilemelerde söz konusu kişinin "güvenilirliği ve uygunluğu" inceleniyor ve başvuru, kişinin aşırı sağ eğilimlerinin bilinip bilinmediğinin ortaya çıkarılması için otomatikman iç istihbarata da iletiliyor.

Güvenlik birimleri ise silahlı aşırı sağcıların sayısında kaydedilen artışta, resmi makamların daha detaylı inceleme yapmasının ve silah yasasında gerçekleştirilen değişikliğin de payı olduğuna işaret ediyor.

"İmparatorluk Vatandaşları" ve "Öz Yönetimciler"

Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıta göre Alman devletini ve yasalarını tanımayan, vergi, sosyal kısıntılar ve para cezalarını ödemeyi reddeden "İmparatorluk Vatandaşları" adlı grup ve benzer ideolojiye sahip "Öz Yönetimciler"den 528 kişi silah ruhsatına sahip.

Güvenlik makamları 2016 yılından bu yana bu gruplara dahil 790 kişinin silah ruhsatını iptal etti. Ancak söz konusu kişilerin çoğunlukla konuyu yargıya taşıması nedeniyle silah ruhsatlarının iptali zaman alıyor.

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2019 yılı raporunda, ülkedeki potansiyel aşırı sağcıların sayısı 32 bin 80 olarak kaydedilmişti. Tagesspiegel gazetesi ise, potansiyel aşırı sağcıların sayısının 2020'de 33 bin 300'e yükseldiğini, aralarından 13 bin 300 kişinin şiddete yatkın olarak sınıflandırıldığını bildirmişti.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
ABD'li Kongre Üyesi: Cinsel saldırıya uğradımABD'li Kongre Üyesi: Cinsel saldırıya uğradım
Berat Kandili'nin önemi nedir?Berat Kandili'nin önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Myanmar'daki darbenin ilk anlarını spor yaptığı sırada görüntüledi

Ülkedeki darbeyi farkında olmadan böyle görüntüledi

Çin'de 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi, 80'den fazla kişi gözaltına

Ülkede şoke eden olay! Tuzlu suyla sahte korona aşısı yapıp sattılar

Dubai’de koronavirüs önlemleri sıkılaştırılıyor

Dubai’de koronavirüs önlemleri sıkılaştırılıyor

ABD'li Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez: Cinsel saldırı mağduruyum

ABD'li Kongre Üyesi: Cinsel saldırıya uğradım

Kovid: Seyahat kısıtlamalarına takılmak istemeyen yolcular sahte Kovid-19 testlerine başvuruyor

Sahte Kovid-19 testlerine yoğun talep! Sebebi ise...

İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da FETÖ operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.