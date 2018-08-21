HABER

Silahlı bayram kutlamasında, 6 yaşındaki çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta her yıl bayramlarda yapılan silah atma geleneği, bu yıl da sürdü.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta her yıl bayramlarda yapılan silah atma geleneği, bu yıl da sürdü. Evlerinin önünde oynayan Efe A. (6), nereden ve kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen merminin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Bayram namazının ardından kentin bazı kesimlerinde havaya ateş açılarak bayram kutlaması yapıldı. Bu sırada Çaydamar Mahallesi'nde evinin önünde oynayan Efe A.'nın sağ bacağına yorgun mermi isabet etti. Acı içinde kalan Efe A., ailesi tarafından önce Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne, ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Merminin, Efe A.'nın bacağını sıyırdığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayın meydana geldiği mahallede tabancayı ateşleyen magandayı bulmak için çalışma başlattı. 3 YIL ÖNCE 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi’nde hissesi olduğu kurbanın kesilmesini bekleyen Temel Civelek (64), havaya açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polisin tüm araştırmasına rağmen Civelek'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişi hala bulunamadı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kayıp Evrim'i arama çalışmaları bayramda da devam ettiKayıp Evrim'i arama çalışmaları bayramda da devam etti
Kurban kesimi sırasında tartıştığı torununu öldürüp, intihar etti (2)Kurban kesimi sırasında tartıştığı torununu öldürüp, intihar etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun’da bayram günü ibretlik manzara!

Samsun’da bayram günü ibretlik manzara!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!

150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!

Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

Otomobilin yanışını böyle izlediler!

Otomobilin yanışını böyle izlediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.