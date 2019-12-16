Silahlı bıçaklı kavga kamerada

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, olay geçen Cuma gecesi, Süleymaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı’ndaki alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeye gelen Abidin K. arasında eski bir husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı.

Yaralılardan Abidin K. kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Veysel K, Can E. ve Furkan Y. gözaltına alındı.

Bu arada, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeden çıkan iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişinin bıçakla çevresindekilere saldırması, diğer kişinin de tabancayla ateş açarak karşılık vermesi kameraya yansıyor.

