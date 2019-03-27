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Silahlı, bıçaklı kavganın şüphelisi: "Yanlışlıkla vuruldular"

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

Sivas’ta dün meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı kavgada bir kişiyi boynundan bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silahlı, bıçaklı kavganın şüphelisi: "Yanlışlıkla vuruldular"

Sivas’ta dün meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı kavgada bir kişiyi boynundan bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde şüphelinin olayda yaralananların yanlışlıkla vurulduğunu; kavganın ise bıçakladığı şahısla kendi aralarında olduğunu söyledi.
Olay dün Sivas’ın en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan F.E. (49) ile Ö.K. (35) arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu F.E. yanında bulunan silahla Ö.K.’nın üzerine ateş açtı. Ö.K. ise yanında bulunan bıçakla F.K.’yı boynundan bıçakladı. Kavgayı gören ve cadde üzerinde bulunan polis memurları ve bir uzman çavuş olaya müdahale etti. Açılan ateş sonucu seken kurşunlarla cadde üzerinde kaldırımda yürüyen S. Y. (22), M. E.(49) ve Ş.K. (69) bacaklarından yaralandı. Olayda yaralananlar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kavga sonrası F.E.’yi boynundan bıçaklayarak ağır yaralayan Ö.K. hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki ifadesinden kavgada yaralananları yanlışlıkla vurduğunu kavganın F.E. ile aralarında olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.K. adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanan F.E.’nin ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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