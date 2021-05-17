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Silahlı çatışma sonrası şaşırtan sözler! "Ne yaptık oğlum MKK mıyız biz?"

17.05.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda akraba olan iki aile arasında yaşanan ve 2'si kadın 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2’si kadın 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevk esnasında kadın şüphelinin, “Ne yaptık oğlum MKK mıyız biz?” erkek şüphelinin ise, “Şimdi değil, daha büyüğü olduğu zaman çekersin” demesi dikkat çekti.

Silahlı çatışma sonrası şaşırtan sözler! "Ne yaptık oğlum MKK mıyız biz?"

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Cinderesi Sokak üzerinde önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında daha önceden tartışma yaşayan akraba iki aile arasında silahlı kavga çıkmıştı. Otomobil ile gelen silahlı kişiler, evlerinin önünde oturan akrabalarıyla kavga etmeye başlamış ardından da iki aile üyeleri birbirine silahlarla ateş etmeye başlamıştı. Kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralanmış, saldırganlar Dürdane Ç., Haydar S., Ceylan S. ve Onur Y. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

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KADIN ŞÜPHELİ: MKK MIYIZ BİZ?

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında kadın şüphelinin, “Ne yaptık oğlum MKK mıyız biz?” erkek şüphelinin ise, “Şimdi değil, daha büyüğü olduğu zaman çekersin” demesi dikkat çekti.

Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden Dürdane Ç. ise önceden kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Bakırköy Cezaevine teslim edildi.

İHA

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Beyoğlu
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