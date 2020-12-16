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Silahlı çatışmada katil oldu yeniden yargılandığı davada 30 yıl ceza aldı

16.12.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Silahlı çatışmada katil oldu yeniden yargılandığı davada 30 yıl ceza aldı

Kocaeli’de 2014 yılında çıkan bir silahlı kavgada bir kişinin ölümüne sebep olduğu için 31 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, Yargıtay’ın kararı bozması sonucu yeniden yargılandığı davada 30 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Kocaeli’de 2014 yılında çıkan bir silahlı kavgada bir kişinin ölümüne sebep olduğu için 31 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, Yargıtay’ın kararı bozması sonucu yeniden yargılandığı davada 30 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Davada sanık Tayfur D. savunmasına ise "Karşı tarafın silah çoğunluğu daha fazlaydı” dedi.
Olay Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Bağırganlı köyünde 2014 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağırganlı sahilinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Sadık Gürsoy hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından tutuklanan ve açılan davada yapılan balistik inceleme sonucu Gürsoy’u öldüren kurşunun kendisine ait silahtan ateşlendiği kesinleşen Tayfur Demirkıran, 31 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Davada çelişkili ifadelerin olduğunu belirleyen Yargıtay tarafından kararın bozulması sonucu Tayfur Demirkıran yeniden hakim karşısına çıktı.

"Karşı tarafın silah çoğunluğu daha fazla"
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya taraf avukatları, tutuksuz sanıklar hazır bulunurken, sanık Tayfur Demirkıran ise tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı. Kasten öldürme suçundan yeniden yargılanan Tayfur Demirkıran duruşmada kendisini savunarak, "Olayda karşı tarafın silah çoğunluğu daha fazlaydı bunun göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Pişmanım keşke olmasaydı. Ailem mağdur oldu. Tahliyemi istiyorum” dedi.
30 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tayfur Demirkıran’ı kasten öldürme ve yaralama suçlarından 30 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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