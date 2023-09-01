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  4. Silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü! Ambulansın içinde öldürüldü

Silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü! Ambulansın içinde öldürüldü

01.09.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2 grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada yaralanan bir kişi ise ambulansta uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık ekibinin gözü önünde öldürüldü. Ambulansta vurulan Hüseyin K.'nın 26 yaşındaki oğlu da çatışmada öldürüldü.

Silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü! Ambulansın içinde öldürüldü

Olay, öğleden sonra Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cumhur K. olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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AMBULANSTA ÖLDÜRÜLDÜ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde olan Hüseyin K.'yı alıp taşıdıkları ambulansta müdahale ederken, karşı taraftan 1 şüpheli gelip tabancayla yaralıya ateş etti.

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Ambulanstaki Hüseyin K. da yaşamını yitirirken, diğer yaralı ise başka bir ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA-AA)

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Elazığ silahlı saldırı

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