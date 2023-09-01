Silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü! Ambulansın içinde öldürüldü

Olay, öğleden sonra Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cumhur K. olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

AMBULANSTA ÖLDÜRÜLDÜ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde olan Hüseyin K.'yı alıp taşıdıkları ambulansta müdahale ederken, karşı taraftan 1 şüpheli gelip tabancayla yaralıya ateş etti.



Ambulanstaki Hüseyin K. da yaşamını yitirirken, diğer yaralı ise başka bir ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA-AA)



