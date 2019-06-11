"Silahlı çatışmalarda alarm verici sayıda kişi kayboluyor"

- "Durumun ne kadar kötü olduğunu biliyoruz"

Çatışma bölgelerinde bazı durumlarda çatışmalardan kaçan kadın, kız çocuğu ve yaşlılar gibi savunmasız grupların bazen de çatışmanın tarafları olabildiğine işaret eden Ghelani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şartlar ne olursa olsun, kaybolan kişilerin aileleri, bu kişilerin akıbetinin ne olduğu ve nerede olduklarını bilmeden tamamen umutsuz bir durumda bırakılıyor. Çatışma bölgelerinde kaybolan kişilerin sayısına ilişkin elimizde kapsamlı bir rakam yok ancak durumun ne kadar kötü olduğunu biliyoruz."

Ghelani, Suriye'deki iç savaşta 10 binden fazla kişinin kaybolduğunu vurgulayarak Nijerya, Myanmar, Güney Sudan ve Yemen gibi bölgelerde de çok sayıda kişiden haber alınamadığını vurguladı.

- "Savaşın en derin yaralarından biri"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer de Konseydeki toplantıya video konferans yoluyla bağladı.

ICRC Merkezi Kayıp Arama Ajansına göre sadece geçen yıl 45 binden fazla kişinin kayıp olduğunun bildirildiğine işaret eden Maurer, "Bu sayı buz dağının sadece görünen kısmı." diye konuştu.