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Silahlı çatışmanın ortasında kalarak can vermişti, katil zanlılarından biri daha yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da kıraathanede çay içerken iki grubun silahlı çatışmasının ortasında kalarak can veren Samet Mertol’ün katil zanlılarından biri daha yakalandı.

Gaziosmanpaşa’da kıraathanede çay içerken iki grubun silahlı çatışmasının ortasında kalarak can veren Samet Mertol’ün katil zanlılarından biri daha yakalandı. Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 3’e yükseldi.
Olay, 29 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’ndeki bir kahvehanenin önünde meydana gelmişti. Plakası belirsiz bir otomobilin içindeki iki kişi kahvehaneye doğru ateş ederek oradan uzaklaşırken kahvehanede oturan bir başka kişi de silahını çıkartarak aracın arkasından ateş etmişti, çıkan çatışmada açılan ateş sonucu kahvehanede çay içmekte olan terlik satıcısı Samet Mertol (43) yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mertol, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları, olayın yaşandığı esnada aracın arkasından ateş açan kişinin Sertan G. (23) olduğunu, bu kişi ile araçtan ateş eden kişilerin önceden husumetli olduklarını ve çatışmanın bu sebeple yaşandığını ortaya çıkarmış, Samet Mertol’un olayla hiçbir ilgisi olmadığı belirlenmişti.
2 kişi tutuklanmıştı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili olarak, önce Sertan G.’yi daha sonra Tolga A. (24) yakalamış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
1 kişi daha yakalandı
Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin devam eden çalışmaları sonucu, olayın şüphelilerinden olduğu belirlenen Doğukan M. (20) de yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Doğukan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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