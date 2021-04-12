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Silahlı dehşet kamerada! Tartıştığı kişiye ateş etti, kavgayı ayıran kişiyi vurdu

12.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı şahsa tabancayla güpegündüz ateş açan saldırgan, kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşı vurdu. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan saldırgan ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Silahlı dehşet kamerada! Tartıştığı kişiye ateş etti, kavgayı ayıran kişiyi vurdu

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Mustafa K. alacak-verecek meselesi nedeniyle 30 yaşındaki Uğur Ş. ile sokak ortasında tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın yumruklaşmaya varması üzerine 34 yaşındaki Osman Nuri Taşdemir’in de aralarında bulunduğu vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Bunun üzerine Mustafa K’yı ara sokağa götüren vatandaşlar tarafları birbirinden uzaklaştı. Ancak kavganın sözlü olarak devam etmesi üzerine Mustafa K. bina girişinden belinden tabancayı çıkartarak Uğur Ş’nin üzerine koşmaya başladı. Bir süre sonra sokakta ateş açmaya başlayan yanlışlıkla kavgayı ayırmaya çalışan Taşdemir’i vurdu. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Taşdemir hastaneye kaldırılırken, Mustafa K. ise olay yerinden kaçtı.

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TARTIŞTIĞI KİŞİYE ATEŞ ETTİ, KAVGAYI AYIRAN KİŞİ VURULDU

Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tartışan taraflar vatandaşlar tarafından uzaklaştırılıyor. Sokak arasında bir süre sözlü tartışma devam ediyor. Saldırgan ardından sokaktaki apartman girişine götürülüyor. Burada tabancasını çıkartan şahıs eline alarak kavganın çıktığı yere koşuyor. Şahıs burada kavgaya devam ettikten sonra sokağa tekrar girerek tabancayla ateş açıyor. Kurşunun kavgayı ayıran adama isabet etmesi sonucu işyeri önündeki malzemeler yere yıkılıyor. Saldırgan ardından koşarak kaçıyor.

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AĞIR YARALI KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayın ardından ağır yaralı Taşdemir, kaldırıldığı özel bir hastanede ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Taşdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi.

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YAKALANAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden saldırganın tespiti yapan polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Mustafa K’yı birkaç gün sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette 3 adet “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “yağma” ve “fuhuşa teşvik” suçlarından kaydı bulunan Mustafa K.'ye, “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan adli işlemi yapıldı.

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Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa K. sevk edildiği İstanbul Adliyesinde çıkartıldığı 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Mustafa K’nin kavga ettiği Uğur Ş. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
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