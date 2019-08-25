GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş süreci başladı. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek Songar'a, otomatik makineli tüfekten sonra bomba atar entegre edildi. Askeri araç elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf rotorlu insansız hava araçları (İHA), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka gibi alanlarda sistem, alt sistem, donanım ve yazılımlar geliştiren ASİSGUARD, Türkiye için ilk olan milli sistem çözümlerini güvenlik güçlerinin envanterine katmaya hazırlanıyor. ASİSGUARD, vurucu mikro drone Salgur ve silahlı drone sistemi Songar'ı ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiledi. Şirket, yurt içinden ve dışından katılımcıların büyük ilgi gösterdiği sistemleri geliştirmek için fuar sonrasında yoğun bir çalışma yürüttü. IDEF'19 sonrasında en önemli gelişmelerden biri Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sipariş sürecinin başlaması oldu. Yakın zamanda TSK envanterine girecek Songar'a bir dizi yeni yetenek ve donanım kazandırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangah gibi yetenek ve donanımlarla vuruş hassasiyeti ve etkinliği artırılacak Songar'a, olası tehditlerin uyarılmasına yönelik olarak da anons sistemi eklenecek. - Silahlı Songar ve Salgur sürüsünden eş zamanlı görev Fuar sonrasındaki bir diğer önemli gelişme Songar ve Salgur'un TSK yetkililerinin de katıldığı saha testinde birlikte görev yapması oldu. Oluşturulan senaryo kapsamında vurucu 6'lı sürü halinde uçan mikro drone Salgur tarafından belirlenen hedefleri, makineli tüfek ve bomba atar entegre edilmiş drone sistemi Songar etkisiz hale getirdi. Bugüne kadar otomatik makineli tüfekle performansı test edilen Songar, talep üzerine ilk kez 40 milimetre otomatik bomba atarla atış gerçekleştirdi. Songar, yeni silahıyla da belirlenen hedefleri etkili şekilde vurdu. - Gökyüzünün yeni avcısı Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen Songar, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor.