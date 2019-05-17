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Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Eskişehir’de cezaevinden firar eden ve sabah saatlerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen silahlı şahıs, polis ekiplerin 8 saatlik ikna çabasının ardından teslim oldu.

Eskişehir’de cezaevinden firar eden ve sabah saatlerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen silahlı şahıs, polis ekiplerin 8 saatlik ikna çabasının ardından teslim oldu. Firari şahsın teslim olma anı ise saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 05.30 civarlarında Çamlıca Mahallesi Kanal Boyu sokak üzerinde durumundan şüphelenilen Cevahir Y. (30), mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Uyarılara uymayan şahıs, bekçiler tarafından 200 metre boyunca kovalanarak yakalanmak istendi. Kanal Boyu sokak üzerinde devam eden kovalamacada yeşil alanda oturup silahını çıkaran firari Cevahir Y., kalbine doğru tutarak kendini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis, Özel Harekât, Eskişehir İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin firari şahsı ikna etme çabaları ise tam 8 saat sürdü.
Silahlı firarinin yakalanma anı saniye saniye görüntülendi
Öğlen saat 13.00 sularında konuşularak ikna edilen Cevahir Y., Özel Harekat polislerine teslim olurken, yaşanan anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Firari şahıs daha sonra polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi

Silahlı firarinin teslim olma anı saniye saniye görüntülendi
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