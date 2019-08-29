HABER

Silahlı gasp yaptı, taksiyle kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, (DHA - KAĞITHAN'de cep telefonu gasp eden şüpheli, kaçarken bindiği takside gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, (DHA - KAĞITHAN'de cep telefonu gasp eden şüpheli, kaçarken bindiği takside gözaltına alındı.
Olay, Kağıthane Emniyet Evler Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde 21 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece 04.00 sıralarında silahlı şüpheli yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerinin yakınlarında bulunan bekçiler geldi. İlçe genelinde silahlı gaspçının eşkal bilgileri üzerinde çalışma başlattı. Gaspçı, Sanayi Mahallesi Tuna Caddesi'nde bekçileri görünce silahı yere atarak bir taksiye binip kaçmaya çalıştı. Bekçiler kaçan taksiyi çevirerek gaspçıyı yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede silahlı gaspçının 19 yaşındaki Yasir Yağız Ü. olduğunu tespit edildi. Yapılan üst aramasında Yasir Yağız Ü.'nün üzerinden gasp ettiği cep telefonu bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yasir Yağız Ü. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildiUyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi
Yetime en çok sahip çıkan ilçe Orhangazi olduYetime en çok sahip çıkan ilçe Orhangazi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.