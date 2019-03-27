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Silahlı gasp yaptılar polisten kaçamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

Adana’da bir eve girip iki cep telefonu çaldıktan sonra ev sahipleri uyanınca bir kişinin kafasına silah dayayıp havaya ateş ederek kaçan iki zanlı olaydan kısa bir süre sonra gasp dedektifleri tarafından yakalandı.Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Silahlı gasp yaptılar polisten kaçamadılar

Adana’da bir eve girip iki cep telefonu çaldıktan sonra ev sahipleri uyanınca bir kişinin kafasına silah dayayıp havaya ateş ederek kaçan iki zanlı olaydan kısa bir süre sonra gasp dedektifleri tarafından yakalandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim el Amed ve İbrahim el Halaf, gece bir eve girdi. Şahıslar evdeki iki cep telefonunu alıp çıkmak üzereyken evde bulunun Fayyad Ümeyir (20) ve Halid Ümeyir (19) adlı kardeşler ile kuzenleri Hezza el Kadro uyandı. Evde iki kişiyi gören ev sahipleri bağırmaya başladı. Bunun üzerine İbrahim el Amed de tabancasını çıkartıp, onun başına dayayarak susmasını isteyip aksi halde öldüreceğini söyledi. İki gaspçı, kaçarken, kendilerini kimsenin takip etmemesi için havaya 4 el ateş edip izlerini kaybettirdi. Ümeyir kardeşler de önce yolda karşılaştıkları bir Türk vatandaşa yaşadıklarını anlattı, sonra da ondan polisi aramasını istedi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri, önce İbrahim el Halaf’ı kısa sürede yakaladı. El Halaf’ın itirafları sonucu da suç ortağı olan İbrahim el Amed’i de saklandığı evde gözaltına alındı. İki zanlı, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olayda kullanılan tabancaya el konulurken, cep telefonları da sahiplerine teslim edildi.

Silahlı gasp yaptılar polisten kaçamadılar

Silahlı gasp yaptılar polisten kaçamadılar

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