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Silahlı insansız kara aracı KAPGAN geliyor! Savaş sahasında yeni bir dönemin habercisi! HAVELSAN 'Yakında' diyerek KAPGAN'ı duyurdu

04.10.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk savunma sanayinde silahlı insansız hava ve deniz araçlarının ardından Silahlı İnsansız Kara Aracı'nda da (İKA) dev bir adım atıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi olan HAVELSAN, yeni geliştirdiği KAPGAN Silahlı İnsansız Kara Aracı (İKA)’nı ilk kez duyurdu. Sosyal medyadan KAPGAN İKA’nın animasyon görüntüleri de paylaşıldı. Yeni bir dönemin habercisi olan 30mm’lik KAPGAN İKA’nın, savaş alanında önemli etkilere yol açacağı üzerinde duruluyor.

Silahlı insansız kara aracı KAPGAN geliyor! Savaş sahasında yeni bir dönemin habercisi! HAVELSAN 'Yakında' diyerek KAPGAN'ı duyurdu

Milli imkanlarla HAVELSAN tarafından geliştirilen KAPGAN Silahlı İnsansız Kara Aracı (İKA), ilk kez gün yüzüne çıktı. Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait HAVELSAN, sosyal medya hesapları üzerinden KAPGAN İKA’ya ait bir animasyon yayınladı.

YÜKSEK KALİBREDE SİLAH SİSTEMİ

Savunmasanayist.com'da yer alan bilgiye göre, Orta Sınıf İKA BARKAN’ı başarıyla geliştiren ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunan HAVELSAN, odağını daha yükseklere çevirdi. BARKAN İKA’ya göre daha büyük yapıda olan KAPGAN İKA’nın, daha yüksek kalibrede uzaktan komutalı silah sistemi ile teçhiz edileceği biliniyor.

KAPGAN İKA HAVELSAN 2

KAPGAN İKA YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ

30 milimetrelik topla teçhiz edilen KAPGAN İKA’nın, zırhlı hedeflere karşı da ciddi oranda etkili olacağı üzerinde duruluyor. Öte yandan HAVELSAN, Dijital Birlik Konsepti kapsamında dahil edeceği KAPGAN İKA ile çok daha farklı görevler de icra edebilecek.

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HAVELSAN İnsansız Kara Aracı (İKA)
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