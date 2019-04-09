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‘Silahlı kavga’ ihbarına giden polislere pasta sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 22:32 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, Kırıkkalespor Grup Daltonlar taraftarları tarafından Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan sürprizle karşılaştı.Kırıkkalespor Grup Daltonlar taraftarları, Büyükşehir Parkı’nda yaralamalı kavga ihbarında bulundu.

‘Silahlı kavga’ ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Kırıkkale’de silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, Kırıkkalespor Grup Daltonlar taraftarları tarafından Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan sürprizle karşılaştı.
Kırıkkalespor Grup Daltonlar taraftarları, Büyükşehir Parkı’nda yaralamalı kavga ihbarında bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, alkış ve sloganlarla eşliğinde karşılandı. Daha sonra taraftarlar polislere ve sağlık ekiplerine pasta kesip tatlı ikramında bulundu. Slogan atıp ıslık çalan taraftarlar burada polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Durener Yay, “Eylemden haberimiz yoktu. 112 haber merkezine gelen ihbar doğrultusunda büyükşehir parkında kavga olduğu söylendi. Ekiplerle beraber geldik. Hoş bir sürprizle karşılaştık. Bizi seven Daltonlar grubuna ve Kırıkkale’ye İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Çorumlu adına çok teşekkür ediyorum sağ olun” dedi.
Daltonlar Taraftar Grubu Başkanı Eray Ünve ise, “Güzel bir etkinlik oldu başardığımızı düşünüyorum. Buradaki amaç zaten birlik beraberlik. Onların yanında bizlerde hissetmek amacıyla bu etkinliği yaptık. İnşallah onlarında burnu kanamadan bu vatan için, milletimiz için canını dişine sıka sıka veda ediyorlar bizde bunların yanına mutluluk vermek amacıyla yapmış olduğumuz düzenlemeydi. İnşallah başarılı olmuşuzdur” diye konuştu.

‘Silahlı kavga’ ihbarına giden polislere pasta sürprizi

‘Silahlı kavga’ ihbarına giden polislere pasta sürprizi

‘Silahlı kavga’ ihbarına giden polislere pasta sürprizi

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