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Silahlı kavga sonrası delilleri saklamak istediler, 10 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bir eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı kavga sonrası taraflardan biri, yerdeki boş kovan ve delilleri gizlemeye çalıştı.

Silahlı kavga sonrası delilleri saklamak istediler, 10 kişi gözaltına alındı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bir eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı kavga sonrası taraflardan biri, yerdeki boş kovan ve delilleri gizlemeye çalıştı. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım İlçesi Fuar içinde önceki gece saatlerinde eğlence mekanı önünde iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çok sayıda polis olay yerine sevk edilirken, Mesut D., Oğulcan K. ve Hasan A., bacaklarından Okan M. ise kasıklarından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
DELİLLERİ KARARTMAK İSTEDİLER
Olayın ardından yerde bulunan boş kovan ve deliller, gruplardan biri tarafından kaldırılmaya çalışıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olaya karıştığı tespit edilen işyeri sahibi Nedim Ö., Selçuk O., İlker A., Resul O., Enes U., Oğulcan K., Hasan A., İlker A., Mustafa O., Y.A. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Enes U. ile Hakan K.'den birer adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet bıçak, Resul O. ile Mustafa O.'dan ise 1'er adet pompalı tüfek ele geçirildi. Asker kaçağı olduğu belirlenen Mustafa O., Samsun Merkez Komutanlığı'na teslim edilirken, yaşları küçük olan Y.A. ile H.K., Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Silahlı kavga sonrası delilleri saklamak istediler, 10 kişi gözaltına alındıSilahlı kavga sonrası delilleri saklamak istediler, 10 kişi gözaltına alındı

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