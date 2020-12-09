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Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

09.12.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de iki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla bacaklarından yaralandı.Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Mızrak Sokak’ta yaşandı.

Eskişehir’de iki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla bacaklarından yaralandı.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Mızrak Sokak’ta yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ataberk K. ile Samet Y. isimli 2 kişi silahla bacaklarından yaralandı.
Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından olayın şüphelisi 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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