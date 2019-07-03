HABER

Silahlı kavgada ağır yalanan şahıs öldü, zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 22:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Narlıdere ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Yenikale Mahallesi Aktuğ Sokak’ta meydana geldi.

Silahlı kavgada ağır yalanan şahıs öldü, zanlı tutuklandı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Yenikale Mahallesi Aktuğ Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nebican S. (24) ve Tolga P. (34) iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Tolga P., yanındaki silahla Nebican S.’ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden üç mermi ile Nebican S. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nebican S. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kendini polise ihbar ederek teslim olan Tolga P. emniyette verdiği ifadede tefecilik yaptığını ileri sürdüğü Nebican S.’den borç para aldığını söyledi. Alacak verecek meselesi nedeniyle Nebican S.’nin kendisine sokakta saldırarak darp ettiğini iddia eden zanlı, daha sonra S.’den kaçıp evine gitmeye çalıştığını, kendisini takip eden Nebican S. ile evinin önünde tartışmaya başladıklarını ve tabancayla Nebican S.’yi vurduğunu söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Silahlı kavgada ağır yalanan şahıs öldü, zanlı tutuklandı

Silahlı kavgada ağır yalanan şahıs öldü, zanlı tutuklandı

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Ağıldaki yangında yavru kuzu, ölen küçükbaşların içinde annesini aradıAğıldaki yangında yavru kuzu, ölen küçükbaşların içinde annesini aradı
Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2) - YenidenEruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.