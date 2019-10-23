Silahlı kavgada aile üyeleri serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde akraba oldukları öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Göktaş Sokak’ta akraba oldukları ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavganın ardından emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

