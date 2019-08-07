HABER

Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, bir süre önce tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan baba ve 2 oğlu yaralandı.

Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, bir süre önce tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan baba ve 2 oğlu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Girne Caddesi 904’üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özçelik (65), akşam saatlerinde sokakta arabasının yanında duran bir grupla neden durduklarına dair tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan grup bir süre sonra geri döndü. Tartışmaya Mehmet Özçelik’in 2 oğlu da katılınca tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı (28) ve Ramazan Özçelik (25) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kurşunların bazı iş yerlerine de isabet ettiği sokakta inceleme yapan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralılardan Mehmet ve oğlu Hakkı Özçelik'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandıSilahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandıSilahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
Yanlış alarm USA Today’in merkezini boşalttırdıYanlış alarm USA Today’in merkezini boşalttırdı
Şırnak'ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralıŞırnak'ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Elazığ’dan dünya pazarına!

Elazığ’dan dünya pazarına!

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Acı haberi böyle aldı

Acı haberi böyle aldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.