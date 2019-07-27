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Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Güven (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35), Ramazan Güven (38), vücutlarını çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Güven (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35), Ramazan Güven (38), vücutlarını çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğullarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar ve tabancadan çıkan mermiler, Mehmet Güven ile çocukları İbrahim Halil, Murat, Ramazan'a isabet etti. 4 yaralı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet, İbrahim Halil, Murat ve Ramazan Güven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen yaralıların ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vurulduSilahlı kavgada baba ve 3 oğlu vurulduSilahlı kavgada baba ve 3 oğlu vurulduSilahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

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