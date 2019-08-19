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Silahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 12 Ağustos 2019 tarihinde bir eğlence mekânının güvenlik görevlisi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, mekânda müşteri olan 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut oldu

Berktuğ ÖNCÜ- Ümit BABACAN-Basri Tuncay ERTAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 12 Ağustos 2019 tarihinde bir eğlence mekânının güvenlik görevlisi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, mekânda müşteri olan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olaydan bir gün sonra Mehmet Solaklar (46) hayatını kaybederken, 6 gün tedavisi devam eden 10 yaşındaki Selin Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın organları, ailesinin kararıyla bağışlanarak 5 hastaya umut oldu. Konuya ilişkin konuşan acılı anne ile baba, ''Meleğimiz pisi pisine öldü. Başka yavrulara can olsun, umut olsun diye organlarını bağışlamaya karar verdik'' dedi.
Olay, Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos 2019 tarihinde meydana geldi. Bir eğlence mekânında güvenlik görevlisi olan Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Erdem Turan, mekândan ayrıldı. Akşam saatlerinde aracıyla mekânın önüne gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, mekânın kapısında nöbet tutan Emrah Saltık'a doğru ateş açtı. Saltık'ın eğlence mekânının içerisine kaçmasıyla ateş açmaya devam eden Saltık, daha sonra aracına binerek kayıplara karıştı. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, kayıplara karışan Saltık, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan Emrah Saltık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 YAŞINDAKİ SELİN, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Eğlence mekânında yaralanan 2'si ağır 5 kişi, Bandırma Devlet ile Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine saçma isabet eden Mehmet Solaklar (46), olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay gecesi, annesi Sinem ve babası Serkan Cebeci ile eğlence mekânında bulunan 10 yaşındaki Selin Cebeci de başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Küçük kız, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
SELİN, ORGANLARIYLA 5 KİŞİYE UMUT OLDU
Dün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Selin Cebeci'nin ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük kızın kalbi, akciğeri, böbreği, karaciğeri ve korneası Bandırma Devlet Hastanesi'ne gerçekleşen operasyonla alındı. Organlar, İstanbul, Bursa ve Ankara'da 5 hastaya umut olacak. Konuya ilişkin konuşan baba Serkan Cebeci ile anne Sinem Cebeci, ''Olaydan sonra bizim meleğimizin organlarını, başka yavrulara can olsun, umut olsun diye bağışlama kararı aldık. Rabbim inşallah onlara da can verir. Bizim çocuğumuz pisi pisine gitti. İnşallah başkalarının yavruları can bulur'' dedi.
'EĞLENCE MEKÂNI, ERTESİ GÜN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ'
Hayatını kaybeden Selin Cebeci'nin teyzesi Çişem Tekfidan, yaşanan olayı ve sonrasını anlattı. Tekfidan, ''Biz, eğlence mekânındayken, silahlı bir kişi buraya geliyor ve güvenlik görevlisine ateş ediyor. Güvenlik görevlisi mekânın içerisine kaçınca, o kişi yine peşinden gelerek ortalığa ateş açıyor. Tüfekten çıkan saçmalar 10 yaşındaki yeğenimizin başına isabet etti ve hayatını kaybetti. Büyük bir kargaşa vardı, çok fazla kişi yaralandı. Mekânın işletmecileri hiç bir şekilde yardımda bulunmadılar. Sokaktan gelen insanlar yardım ederek, yaralıları araçlara taşıdılar. Bu mekân ertesi gün çalışmaya devam etti. Geçmiş olsun dilekleri için iletişime dahi geçmediler'' diye konuştu.

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Silahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut olduSilahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut olduSilahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut olduSilahlı kavgada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin, 5 hastaya umut oldu

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