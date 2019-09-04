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Silahlı kavgada ölen kadın gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

Sinop’ta silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.Sinop’un Aşıklar Caddesi’nde dün gece iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

Silahlı kavgada ölen kadın gözyaşlarıyla uğurlandı

Sinop’ta silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sinop’un Aşıklar Caddesi’nde dün gece iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucu Gülşah Karaduman (32), Ş.S.Ş, E.A., B.Ö., T.S. ve F.C.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Gülşah Karaduman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 çocuk annesi Gülşah Karaduman’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dibekli köyünde yüzlerce kişi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de katıldı.

Silahlı kavgada ölen kadın gözyaşlarıyla uğurlandı

Silahlı kavgada ölen kadın gözyaşlarıyla uğurlandı

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