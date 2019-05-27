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Silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği esnaf öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki kardeş arasındaki kavga sırasında av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kişi, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki kardeş arasındaki kavga sırasında av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu, iş yerinin önünde otururken yaralanan esnaf, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde 8 gün önce kardeşler Muhammet ile Yakup Seçmen arasında henüz öğrenilemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kardeşlerinin birbirine ateş açtığı sırada av tüfeğinden çıkan saçmalar, iş yerinin önünde oturan Osman Yenidoğan'a (62) isabet etti.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Yenidoğan, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yenidoğan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yakup Seçmen tutuklandı. Muhammet Seçmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
av tüfeği cinayet Gaziantep saçmalar

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