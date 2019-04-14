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Silahlı kavgada tarafları ayırmak isterken hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 00:26 | Son Güncelleme

Yenimahalle'de çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan 2 esnaftan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı

Başkentte çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmaya çalışan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Kentkoop Mahallesi 1845. Sokak'taki Girişim Çarşısı'nda M.C. ile H.B. alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen olay sırasında tarafları ayırmaya çalışan çarşı esnafından Hanefi Korkmaz (36) silahla ateş açılması sonucu öldü, Ahmet Çetinkaya yaralandı.

H.B. ile kavga sırasında yanında bulunan arkadaşları olay yerinden kaçtı. M.C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Çarşının güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Girişim Çarşısı Hanefi Korkmaz Kentkoop Mahallesi Silahlı kavga Yenimahalle

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