Silahlı kavgada vurulan 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay, Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki M.Ç, şüpheli Ö.K ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.K. belinden tabancasını çıkartıp, M.Ç.’ye ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerinde isabet alan M.Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. M.Ç. sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayı gerçekleştiğin mahallenin iki sokak arkasında, şüpheli Ö.K. Seyhan devriye polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken kullandığı tabancada ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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