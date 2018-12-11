HABER

Silahlı kavgada yaralanan restoran sahibi, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, restoranda ortağının öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan Coşkun Aslankurt (35), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, restoranda ortağının öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan Coşkun Aslankurt (35), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen 25 Kasım'da Öğümsögüt Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoran sahipleri Hakan Yıldırım ve Coşkun Aslankurt ile iş yerine gelen M.Ç. ve E.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldırım ve Aslankurt tabancayla vuruldu. Yıldırım yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Coşkun da hastanede tedaviye alındı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan M.Ç. ve E.P. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde 17 gündür tedavi gören 3 çocuk babası Coşkun Aslankurt, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi. Aslankurt'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

PARTNERYerli füzeye Mısır'dan talepYerli füzeye Mısır'dan talep
Ev yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldıEv yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı
Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! 'İlk defa denk geldim, nadir görülür'

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.