HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

03.04.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde arsa meselesi yüzenden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Güney Koç, hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi’nde meydana geldi.

Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde arsa meselesi yüzenden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Güney Koç, hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan Fevzi A. ve Güney Koç arasında arsa meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. İddiaya göre Fevzi A., Güney Koç ile konuşmak için yanına gitti. Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki silahı çıkaran Güney Koç, Fevzi A.’ya etmek isterken çıkan arbede de Güney Koç başından vuruldu. Başından yaralanan Güney Koç olay yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güney Koç’un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güney Koç’un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından F.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilirKaradeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sokağa çıkma saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Tolga Tolunay’ın biyografisi

Doç. Dr. Tolga Tolunay bakan yardımcısı oldu

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.