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Silahlı kavgada yaralanan şahıs tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Samsun’daki 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada kendisi de yaralanan şahıs hastanedeki tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı’nda önceki gece meydana geldi.

Samsun’daki 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada kendisi de yaralanan şahıs hastanedeki tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı’nda önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada taraflar karşılıklı birbirlerine ateş açtı. Olayda, İ.A.B.(25), O.K.(31) ve E.S.(40) birbirlerini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden büfeci O.K. tedavi altındayken gözaltı kararı verilirken tedavileri tamamlanan büfe çalışanı İ.A.B. ile karşı taraftan olan E.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan E.S. ile İ.A.B. dün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan O.K. de Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından bugün tekerlekli sandalye ile Samsun Adliyesine sevk edildi.

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