Silahlı kavgada, yoldan geçen kişi vuruldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, E.D.'nin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu yoldan geçen Ferdi Toğ (25) yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen E.D. ile T.P. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D., yanındaki av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Ferdi Toğ'a isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Toğ, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Toğ'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan E.D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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