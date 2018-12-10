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Silahlı kavganın ardından yaralanarak kaçan iki kişiden biri, eczanenin önünde öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 21:49 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yaralanıp olay yerinden araçlarıyla kaçarak eczanenin önünde durup yardım isteyen 2 kişiden Volkan Akpolat yaşamını yitirdi, Recep Duygulu ise yaralandı.

Silahlı kavganın ardından yaralanarak kaçan iki kişiden biri, eczanenin önünde öldü

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yaralanıp olay yerinden araçlarıyla kaçarak eczanenin önünde durup yardım isteyen 2 kişiden Volkan Akpolat yaşamını yitirdi, Recep Duygulu ise yaralandı. Olaya karışan kimliği belirsiz kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Elmalı- Kaş yolu üzerindeki Gömbe Çayboğazı Barajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, araçları park halindeki iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonrası Recep Duygulu ve Volkan Akpolat yaralandı. Olay yerinden kaçan iki yaralıdan Recep Duygulu, Akçay Mahallesi’ndeki eczanenin önünde durarak, yaralı olduklarını belirtip yardım istedi. Eczacıların ihbarıyla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Volkan Akpolat’ın başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiğini belirlerken, Recep Duygulu'yu ise hastaneye kaldırdı. Volkan Akpolat’ın cenazesi otopsi için Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma, kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

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Silahlı kavganın ardından yaralanarak kaçan iki kişiden biri, eczanenin önünde öldü

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