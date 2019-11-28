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Silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili bir süredir hastanede tedavisi süren şüphesi şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Ertaş köyündeki silahlı kavganın ardından Kastamonu Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi altında tutulan Sami B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili bir süredir hastanede tedavisi süren şüphesi şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Ertaş köyündeki silahlı kavganın ardından Kastamonu Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi altında tutulan Sami B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin ise halen sürdüğü öğrenildi.
Olayın geçmişi
Kastamonu’nun Daday ilçesie Ertaş köyünde 19 Kasım’da, aralarında husumet bulunan Ercan Buyurukcu (25) ve kardeşi Ersin Buyurukcu (31) ile komşuları Sami B. ve eşi Seher B. arasında taşlı, sopalı, baltalı ve tabancalı kavga çıkmış, çıkan kavgada Ercan Buyurukcu hayatını kaybetmiş, Ersin Buyurukcu ile Sami B. ve eşi Seher B. ise yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

Silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

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