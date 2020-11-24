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Silahlı kavganın zanlısı gasp girişiminde yakalandı

24.11.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da Eylül ayında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı, benzin istasyonunda gasp girişiminde bulunurken yakalandı.Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi Talimhane Caddesi’nde 2 Eylül 2020 tarihinde bankamatikler önünde husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Akbal ağır şekilde yaralanırken, olayda 2 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştı.Hastanede tedavi altına alınan Akbal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Eyüpsultan’da Eylül ayında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı, benzin istasyonunda gasp girişiminde bulunurken yakalandı.
Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi Talimhane Caddesi’nde 2 Eylül 2020 tarihinde bankamatikler önünde husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmail Akbal ağır şekilde yaralanırken, olayda 2 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştı.
Hastanede tedavi altına alınan Akbal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Polis, katil zanlılarının yakalanması için yoğun çalışma başlatmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın 24 yaşındaki Onur B. olduğunu belirledi.
Zanlının Eyüpsultan’da benzinlikte gasp konusuna karıştığı yönünde anons üzerine polis ekipleri hızla bölgeye geçti. Şahsı araçla kovalayan polis ekipleri şüpheli Onur B.’yi üzerinde 1 adet Sig Sauer P 228 marka S 154208 seri numaralı tabanca ve 9 mm çapında 13 adet mermi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polis ekipleri olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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