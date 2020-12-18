HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahlı kavgaya giden genç elinde tabancayla polise yakalandı

Silahlı kavgaya giden genç elinde tabancayla polise yakalandı

18.12.2020 00:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da silahlı kavga anonsuna giden polis elinde tabanca olan bir kişiyi kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakaladı.

Adana’da silahlı kavga anonsuna giden polis elinde tabanca olan bir kişiyi kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakaladı. Yakalanan genç,” Benim babamda memur” diyerek kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, elinde tabanca olan bir şahsı gördü. Polisi fark eden Umutcan Y., elindeki tabancayla birlikte polislerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca polis ile Umutcan Y. arasında yaya olarak kovalamaca yaşandı. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, Yeşilyurt Mahallesi 70599 sokak içeresinde elinde tabanca olan Umtucan Y.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Polis tabancada yaptığı incelemede kurusıkıdan bozma olduğunu tespit etti. Umutcan Y. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına,” Çekme, çekme lan. Abi çekmesinler benim babamda memur bu ney ya” diye tepki gösterdi.
Gözaltına alınan genç polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Koronavirüs aşısı için düzenleme: Yönetmeliğe 'acil kullanım onayı' hükmü eklendiKoronavirüs aşısı için düzenleme: Yönetmeliğe 'acil kullanım onayı' hükmü eklendi
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Ablası çok geride kaldı! Yine zirvede

Ablası çok geride kaldı! Yine zirvede

Bakan Koca, 4 ildeki yoğunluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca, 4 ildeki yoğunluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Son dakika! Koronavirüs aşısı için düzenleme: Yönetmeliğe 'acil kullanım onayı' hükmü eklendi

Koronavirüs aşısı için düzenleme: Yönetmeliğe 'acil kullanım onayı' hükmü eklendi

Eski Gümrük Bakanı Tuncay Mataracı koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski bakan koronavirüsten hayatını kaybetti

Malatya'da korkunç olay! Banyoda asılı halde bulundu

Malatya'da korkunç olay! Banyoda asılı halde bulundu

Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü

Sağlık Bakanı Koca'dan 'virüs genç yaşlı ayırmıyor' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'virüs genç yaşlı ayırmıyor' uyarısı

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.