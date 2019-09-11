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Silahlı kavgaya klozet kapağıyla müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Zeytinburnu’nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet anları, yoldan geçen bir vatandaşın çöp konteynerinin yanında bulunduğu klozet kapağını saldırganın kafasına vurmasıyla son buldu.
Olay, Veliefendi Mahallesi Hakşinaz Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bİr şahıs ile Ö.Y. isimli şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya o sırada yoldan geçen P.M. isimli kadın da katıldı. Tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. Saldırgan şahıs belinden çıkardığı silahla rastgele ateş açmaya başladı. Saldırganı yoldan geçen bir başka vatandaş çöp konteynerinin yanında bulduğu klozet kapağıyla vurarak durdurdu. Aldığı darbeyle başından yaralanan saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Açılan ateş sonucu yaralanan P.M. ve Ö.Y. ise çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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