Silahlı kişilerce kaçırılan Libyalı eski bakan günler sonra özgür

Edinilen bilgiye göre saat 14.00 civarında Boyabat Elekçam İşletme Şefliğine bağlı Koçak köyü mevkisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını meydana geldi. Boyabat Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler bölgeye sevk edilirken yangın kontrol altı