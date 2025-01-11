Silahlı kuyumcu soygunu! Film izleyip, soyguna kalkışmışlar... Yakalanmaları ise 15 saat sürdü

Kentin en işlek caddesi olan Sadri Artunç Caddesi’nde dün saat 17.40 sıralarında meydana gelen olayda, kuyumcuya giren silahlı ve yüzleri kar maskeli 3 kişi çalışanları yere yatırarak etkisiz hale getirerek yanlarında getirdikleri iki çantaya vitrinde bulunan bilezik ve künyeleri doldurarak yaklaşık 20 kilo altınla kaçmıştı.

Etrafa ateş açarak kaçan şahısların Hüseyin Çelebi Mahallesi´ndeki Gümüş Kanyonu’na girdiklerini belirleyen ekipler yaptıkları incelemede, çanta içinde bir miktar ile araziye ve suya dökülmüş altınlar ile 2 silahı ele geçirdi.

Ekiplerin derin vadi içinde yer alan kanyonun bütün giriş çıkış noktalarını tutarak aramalarını sürdürürken, bölge İçişleri Bakanlığı tarafından Çankıra’dan 4 tim Özel Hareket Polisi sevk edildi. İzzetpaşa ile İsmetpaşa Mahalleleri hem Özel Hareket Polisi hem de Karabük ve Safranbolu’da görev yapan polisler tarafından tamamen ablukaya alındı. İçerisinde mağaralarında yer aldığı Gümüş kamyonunda sabahın ilk ışıklarına kadar arama ve tarama faaliyetlerini sürdüren Özel Hareket Polisleri çalılar arasına gizlenmiş çuval içerisindeki altınların bulunduğu çantayı buldu.

“ÖNCE GÖZCÜ ELE GEÇİRİLDİ”

Öte yandan zanlıların kaçtığı bölgede çalışmalarını sürdürürken, olayı yaşandığı cadde üzerindeki KGS ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada kuyumcu dükkânının hemen karşısındaki cadde de bir gözcü olduğunu tespit eden emniyet güçleri şahsın kimliğine ulaşarak gece yarısı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgusunda zanlılara ait bilgiyi paylaşmasının ardından çemberi iyice daraltan ekipler soyguna karışan şahsın birinin Emre Ü. (18) olduğunu belirledi. Belirlenen şahsın kalabileceği ve ikametleri noktasında operasyonlara başlayan ekipler, şahsın babasına ait İzzetpaşa Mahallesindeki kimsenin yaşamadığı ve metruk haldeki bir eve girdi. Burada tahtaların arasına gizlenmiş halde soyguncuların giydiği maske ve diğer eşyaları ıslak bir vaziyette buldu. Ekipler şahsıların soygun sonrası kanyondan girip çıktıktan sonra burada üstlerini değiştirdiklerini de belirlerken, yine soyguna karışan Rıza Ç.’ın (20) kimliğini ve telefonu da ele geçiren ekipleri aramalarını mahallede arttırdı.

“PEŞ PEŞE BASKINLAR YAPILDI”

Soyguncuların saklanabilecekleri adresler ile bölgedeki metruk evler ise polis Özel Hareket ekipleri ve polis ekiplerince operasyon yapılarak arandı. Soygunculardan Emre Ü’nün Aşağı Tokatlı mahallesinde yer alan anneannesine ait boş bir eve sabah saat 08.30 gibi 3 kişinin girdiği bilgisini alan ekipler, hızlıca bölgeyi ablukaya aldı. Kaldıkları evden kaçmaya çalışan Emre Ü. ile Rıza Ç. (21) kardeşi Cemal Polat Ç. (21) kıskıvrak yakalayarak elleri kelepçelenerek karakola getirildi.

Yaşananları gören görgü tanığı İsmail Sönmez, “ Polisler teslim ol dur diye bağırıyordu. Sonra baktım 3 kişi ellerini arkadan kelepçeli bir şekilde çıkarıp araca bindirdiklerini gördüm” dedi.

Emniyette gözaltına alınan 3 silahlı soyguncu ile bir gözcünün sorguları devam ederken ele geçirilen silahların ise kuru sıkı silahtan gerçek silaha çevrildiği tespit edildi.

“ 20 GÜNDÜR HAZIRLIK YAPMIŞLAR”

Soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin 20 gün boyunca metruk evde kaldıkları ve hazırlıklarını burada yaptıkları da tespit edildi. Emre Ü’nün babasına ait ve metruk halde olan iki katlı evin üst katında kaldıkları belirlenen soyguncuların 20 gün boyunca gidecekleri güzergahları ve kaçacakları alanları her gün çalıştıkları tespit edilirken, şüphelilerin izledikleri soygun filminden esinlendikleri üzerinde duruluyor. Soyguna da kaldıkları evden çıkarak gittikleri ve soygun sonrası kanyondan geçerek derenin karşı tarafından çıkıp iz kaybettirmek için kullandıkları da belirlenen şüphelilerin ellerinde kalan son altın dolu çantayı kanyonda daha öce kazıp hazırladıkları yere sakladıkları belirlendi.

“DEDEKTÖRLE ARAMALAR YAPILDI”

Diğer yandan soyguncuların kaçarken geçtikleri arazi ile kanyona girdikleri alanda düşen altınlar ile getirilen bir altın arama dedektörü ile bulunmaya çalıştı. Kuyumcu dükkanı sahipleri tarafından getirilen dedektör ile şüphelilerin suya girdikleri kanyon girişindeki alanda yapılan aramalar sonucu bulunan altınlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından teslim alındı. Diğer yandan arazide de Polis Özel Hareket timleri, olay yeri inceleme ekipleri ve polisler detaylı arama tarama faaliyetlerini sürdürdü.

Gözaltında 4 şüphelinin sorguları Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları devam ederken, soygunun gerçekleştiği kuyumcu dükkanının sahibinin Eflani ilçesinde yer alan şubesinde de 2012 yılında bir gece yarısı soygun medyana gelmişti.

(İHA)