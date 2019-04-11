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Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

SOYGUNCULAR YAKALANDI Bursa'da sabah saatlerinde girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini silahla tehdit edip, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçan şüpheliler F.Y.

Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)

SOYGUNCULAR YAKALANDI
Bursa'da sabah saatlerinde girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini silahla tehdit edip, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçan şüpheliler F.Y. (28) ile O.K. (33), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgusunda altınları Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafında bulunan ormanlık alana sakladıklarını itiraf ederken, polis ekipleri tarafından yapılan aramada altınlar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise yaklaşık yarım kilo uyuşturucu geçirildi.. F.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serkan AKKUŞ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

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Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)

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