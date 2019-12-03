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Silahlı maganda tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:51 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde tabancayla etrafa ateş ederek 3 otomobil ve 1 eve zarar veren şüpheli, jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde 25 Kasım’da saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tabancayla etrafa ateş ederek 3 otomobil ve 1 eve zarar veren şüpheli, jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde 25 Kasım’da saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Engin K. (35) alacak verecek meselesi yüzünden Ali A. (45) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Engin K. üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak etrafa rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği park halindeki 3 araç ve 1 ev zarar görürken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası dün akşam saatlerinde firari şüpheli Engin K.’yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Mahmutlar Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Engin K. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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