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  4. Silahlı market soyguncusu yakalandı, 'Pişmanım' dedi

Silahlı market soyguncusu yakalandı, 'Pişmanım' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

BURSA'da, geçen pazar günü girdiği markette, kasiyeri  elindeki tabancayı doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 3 bin lira ile cep telefonunu alıp kaçan G.H.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, geçen pazar günü girdiği markette, kasiyeri elindeki tabancayı doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 3 bin lira ile cep telefonunu alıp kaçan G.H. (20), polis tarafından yakalandı. İfadesinde ailevi sebeplerden dolayı parayı aldığını söyleyen G.H., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Paraya ihtiyacım vardı. Pişmanım" dedi.
Soygun olayı, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kaşkolla yüzünü kapatan kimliği belirsiz kişi, Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Elindeki tabancayı kasiyer M.A.A.'ya (18) doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Kasadaki 3 bin lira ile kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Marketteki ve çevredeki 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin G.H. olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından G.H., Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.G.H., emniyetteki ifadesinde, ailevi durumlardan dolayı paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle marketten silah zoruyla para aldığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen G.H., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Paraya ihtiyacım vardı, pişmanım" dedi.
SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yüzünü kaşkolla kapatan soyguncunun elindeki tabancayı kasiyer M.A.A.'ya doğrulttuğu, kasadaki paralar ile kasiyerin cep telefonunu alıp, uzaklaştığı görülüyor.

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