Silahlı Militanlar Nijerya'da Okul Basıp 400 Öğrenciyi Kaçırdı

Nijerya’da bir ortaokulu basan silahlı militanlar, 400 civarında öğrenciyi kaçırdı. Ülkenin kuzey batısındaki Katsina eyaleti polisi de olayı doğruladı.

Bölge Polis Şefi Gambo Isah yaptığı açıklamada “Kankara’daki Devlet Fen Ortaokulu, kalaşnikof silahlarıyla gelen onlarca militan tarafından Cuma gecesi saldırıya uğradı”dedi.

Polisin, saldırganlarla silahlı çatışmaya girdiği, bu esnada bazı öğrencilerin kaçma şansı buldukları belirtildi. Yaklaşık 800 kadar öğrencinin bulunduğu okuldaki yaklaşık 400 öğrencinin, militanlar tarafından kaçırıldığı ifade ediliyor.

Olayın ardından polis, Nijerya Ordusu ve Nijerya Hava Kuvvetleri ortak bir operasyon başlattı.

Ülkede 2014 yılının Nisan ayında meydana gelen benzer bir olayda Boko Haram terör örgütü bir okuldan 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Bu kız öğrencilerden 100 kadarına halen ulaşılamadı.

Son kaçırma olayının da ülkenin kuzey batısındaki asi gruplar tarafından organize edildiği sanılıyor. Bölgede, fidye amacıyla sık sık kaçırılma olaylarının yaşandığı hatırlatılıyor.

