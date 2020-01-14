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  4. Silahlı otomobil tamiratı kavgası: 1 yaralı

Silahlı otomobil tamiratı kavgası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Antalya’da otomobil tamiratı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak üzerindeki bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi.

Antalya’da otomobil tamiratı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak üzerindeki bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında otomobil tamiratı yüzünden husumet bulunan iş yeri sahibi E.K. ile V.B. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K., av tüfeği ile havaya ateş etti. Seken saçmalar sonucu V.B., elinden yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan V.B., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. E.K. suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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