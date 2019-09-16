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Silahlı pastane soygununa 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüzlerini maskeyle kapatıp, çalışanı silahla tehdit ederek pastane kasasından aldıkları 4 bin lirayla kaçan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Silahlı pastane soygununa 4 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüzlerini maskeyle kapatıp, çalışanı silahla tehdit ederek pastane kasasından aldıkları 4 bin lirayla kaçan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Konaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir pastaneye dün saat 05.30 sıralarında gelen yüzleri maskeli ve eli silahlı 2 kişi, çalışanlara silah doğrultarak kasadaki 4 bin TL'yi çantaya doldurdu. Parayı alan 2 şüpheli dışarıda gözcülük yapan 2 şüpheliyle birlikte olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Soyguncuların uzaklaşmasının ardından pastane çalışanları durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda soygun sırasında dışarıda gözcülük yaptığı belirlenen Yunus E. (19) ve Ertuğrul K.'yi (24) kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.
2'Sİ ANAMUR'DA YAKALANDI
Jandarma ekipleri diğer şüpheliler Abdulkadir B. (19) ile Fehmi E.T.'yi (18) ise Mersin'in Anamur ilçesinde gizlendikleri adreste yakaladı. 2 şüphelinin üzerinde 1750 lira ele geçirildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yüzü maskeli 2 şüphelinin ellerinde tabanca ve bıçakla iş yerine girdiği, çalışanı tehdit ettikten sonra kasada bulunan paraları alıp kaçtığı yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Silahlı pastane soygununa 4 tutuklamaSilahlı pastane soygununa 4 tutuklama

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