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Silahlı saldırgan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.Olay, Samsun’um İlkadım ilçesindeki bir lokantada meydana geldi.

Silahlı saldırgan yakalandı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun’um İlkadım ilçesindeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.S. ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.S. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen R.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan R.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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