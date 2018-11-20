HABER

Silahlı saldırganlara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 saat arayla gerçekleştirilen 2 ayrı silahlı saldırının ardından tutuklanan 4 sanığa bugün görülen karar duruşmasında ceza yağdı.  15 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan saldırıların ilki, Sinanbey Mahallesi'ndeki bir tekel bayiinin önünde meydana geldi.

Silahlı saldırganlara ceza yağdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 saat arayla gerçekleştirilen 2 ayrı silahlı saldırının ardından tutuklanan 4 sanığa bugün görülen karar duruşmasında ceza yağdı.
15 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan saldırıların ilki, Sinanbey Mahallesi'ndeki bir tekel bayiinin önünde meydana geldi. Hasan Bulum, 16 BBA 52 plakalı otomobiliyle daha önceden aralarında husumet bulunan Yılmaz Coşkunyürek'in işlettiği tekel bayiine geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Hasan Bulum, beraberinde getirdiği pompalı tüfeği Yılmaz Cosşkunyürek'e ateşledi. Bacaklarından vurulan Coşkunyürek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Bulum ise kaçtı. 2 saat sonra da beraberinde 20 yaşındaki İsmail Uyan ile birlikte olayın yaşandığı tekel bayinin arka sokağına geldi. Yılmaz Coşkunyürek'in arkadaşı Salih Bayram da pompalı tüfekle Bulum ve Uyan'ın içinde bulunduğu otomobile ateş etti. Saldırıda yaralanan ikili, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, tedavilerinin ardından Salih Bayram, Hasan Bulum, İsmail Uyan ve Yılmaz Coşkuyürek'i gözaltına aldı. Hakklarında 'silahla adam yaralamak' suçundan dava açılan sanıklar bugün İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Salih Bayram'ı 8 yıl 4 ay, Hasan Bulum'u 7 yıl 17 ay, İsmail Uyan'ı 2 yıl 7 ay, Yılmaz Coşkuyürek'i de 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

Silahlı saldırganlara ceza yağdıSilahlı saldırganlara ceza yağdıSilahlı saldırganlara ceza yağdıSilahlı saldırganlara ceza yağdı

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Uyuşturucuyla yakalanınca terliklerini çıkarıp kaçtıUyuşturucuyla yakalanınca terliklerini çıkarıp kaçtı
Çaldıkları malzemeleri mezarlığa saklamışlarÇaldıkları malzemeleri mezarlığa saklamışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.