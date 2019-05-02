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Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

Denizli'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, bir kişinin iş yerinde silahla yaralanmasına ilişkin anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Çal Caddesi'nde 29 Nisan'da, nakliyat işi yapan Ercan S'nin iş yerinde silahla yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Doğan B. (23) adlı kişi, bir süre konuştuğu Ercan S'ye belinden çıkarttığı tabancayla ateş ediyor. Yaralanan Ercan S, masanın altından aldığı sopayla kendini korumaya çalışıyor.

Kayıtlarda ayrıca saldırının ardından şüphelinin kaçması, Ercan S'nin de elindeki sopayı bu kişiye fırlatması da yer alıyor.

Bu arada Ercan S'nin, sahibi olduğu tır ile Doğan B'nin kullandığı minibüsün çarpışması sonrası, iş kaybı ve araçtaki hasarın giderilmesi için Denizli 1. Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtığı, ikili arasındaki tartışmanın da bundan kaynaklandığı öğrenildi.

Silahlı saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

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