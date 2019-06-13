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Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 23:43 | Son Güncelleme

Eskişehir'de aracının önü kesilen sürücü, açılaş ateş sonucu ağır yaralandı. Hareket halindeki araç istinat duvarı ile park halindeki otomobile çarparak durdu - Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Serpil Sokak'ta Murat İlkay Özcan'ın (26) kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilin önü, kimliği henüz tespit edilemeyen 5 kişi tarafından kesildi. Gruptakilerden birinin tabancayla açtığı ateş sonucu Özcan başından yaralandı.

Hareket halindeki araç, Cehverli Sokak'taki bir apartmanın istinat duvarı ile park halindeki otomobile çarparak durdu.

Özcan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir silahlı saldırı

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