Silahlı saldırı davası sanıkları hakim karşısında

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına karıştıkları öne sürülen 4'ü tutuklu, biri firari 7 kişi hakkında iki yıldan müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cihan B, Hızır Ali Ş, Mustafa K. ve Serkan Ö. ile tutuksuz sanıklar Aziz D, Mehmet D, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan Cihan B. savunmasında, olay yerinden geçerken sanık Mustafa K'nin poğaça almak için aracı durdurduğunu belirterek "Firari Ali İbrahim D. ile Mustafa birlikte araçtan indiler. Biz de Serkan Ö. ile araçta sohbet etmeye başladık. Bir dakika sonra 3-4 el silah sesi duyduk. 30 saniye geçmişti ki Ali İbrahim ile Mustafa koşarak araca geldi. Araca binince, ‘sür sür hasımlarımız ile karşılaştık, ellerini bellerine attılar biz daha önce davrandık, onlardan önce ateş ettik’ dediler. Ben de aracı sürmeye başladım." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti.