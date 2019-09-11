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Silahlı saldırı davası sanıkları hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına karıştıkları öne sürülen 7 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına karıştıkları öne sürülen 4'ü tutuklu, biri firari 7 kişi hakkında iki yıldan müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cihan B, Hızır Ali Ş, Mustafa K. ve Serkan Ö. ile tutuksuz sanıklar Aziz D, Mehmet D, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan Cihan B. savunmasında, olay yerinden geçerken sanık Mustafa K'nin poğaça almak için aracı durdurduğunu belirterek "Firari Ali İbrahim D. ile Mustafa birlikte araçtan indiler. Biz de Serkan Ö. ile araçta sohbet etmeye başladık. Bir dakika sonra 3-4 el silah sesi duyduk. 30 saniye geçmişti ki Ali İbrahim ile Mustafa koşarak araca geldi. Araca binince, ‘sür sür hasımlarımız ile karşılaştık, ellerini bellerine attılar biz daha önce davrandık, onlardan önce ateş ettik’ dediler. Ben de aracı sürmeye başladım." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti.

Öldürülen Ömer İmre'nin annesi Taliha İmre ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayda yaralanan Tuncay Bozdoğan da sokakta araç beklerken önce bir, daha sonra 3-4 el silah sesi duyduğunu aktararak, "Bu ikinci atışta ben sağ ayağımdan vuruldum. Müze sokağına doğru yürürken Ömer'in vurulduğunu fark ettik. Hala bize neden ateş edildiğini anlamış değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hızır Ali Ş'nin tahliyesine, firari sanık Ali İbrahim D. hakkındaki yakalama kararının ise devamına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde 29 Mart'ta Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan, uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan İmre yaşamını yitirmişti.

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