HABER

Silahlı saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 01:47 | Son Güncelleme

Adana’da pompalı tüfekle ile baskın düzenlemeye giden 2 kişi polisleri görünce, silahı bir aracın yanına bırakarak kaçtı.Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70328 sokakta meydana geldi.

Silahlı saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Adana’da pompalı tüfekle ile baskın düzenlemeye giden 2 kişi polisleri görünce, silahı bir aracın yanına bırakarak kaçtı.

Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70328 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sokak içerisinde pompalı tüfekle bir eve saldırı düzenleneceği ihbarı aldı. Bunun üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenmeyen 2 kişi polisin geldiğini görünce pompalı tüfeği bir aracının yanına bırakarak kaçtı. Olay yeri polisleri, pompalı tüfeği inceledikten sonra parmak izi çalışması için emniyete götürdü.

Polis pompalı tüfeği atan şahısları yakalama çalışması başlattı.

Silahlı saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Silahlı saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Silahlı saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Silahlı saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor... Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...
Denizli'de tamircilik kişi, kendini iple asarak intihar ettiDenizli'de tamircilik kişi, kendini iple asarak intihar etti
Tüfekle vurulan genç hayatını kaybettiTüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.